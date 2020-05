Japão prolonga estado de emergência até 31 de maio

O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe estendeu o estado de emergência no Japão devido à pandemia de coronavírus até o final de maio, depois que autoridades do governo alertaram que era muito cedo para relaxar as restrições.



"Vou estender até 31 de maio o período de estado de emergência que declarei em 7 de abril. A área coberta é todas as prefeituras do país", disse Abe após uma reunião para discutir a medida.