Economia de Hong Kong tem contração de 8,9% no 1º trimestre

A economia de Hong Kong registrou contração de 8,9% em ritmo anual no primeiro trimestre de 2020, consequência do impacto da epidemia de coronavírus em setores já afetados pela crise política da ex-colônia britânica e as tensões entre Estados Unidos e China.

"É o retrocesso mais importante medido desde o período inicial de referência, o primeiro trimestre de 1974", anunciou o governo de Hong Kong em um comunicado.

A economia de Hong Kong já havia registrado em 2019 a primeira contração em uma década (-1,2%), como consequência da guerra comercial entre Pequim e Washington e meses de protesto do movimento pró-democracia.

Mas o impacto das dificuldades não tem comparação com o abalo da COVID-19, responsável pelo retrocesso de 8,9% no primeiro trimestre.

O desempenho é ainda pior que o do primeiro trimestre de 1998 (-8,3%), durante a crise financeira asiática, ou do primeiro trimestre de 2009 (-7,8%), provocado pela crise financeira mundial.

Este é o terceiro trimestre seguido de contração para a economia de Hong Kong, a pior série desde 2009.