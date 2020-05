UE autoriza ajuda francesa de 7 bilhões de euros a Air France

A Comissão Europeia autorizou nesta segunda-feira a França a conceder uma ajuda de 7 bilhões de euros (7,65 bilhões de dólares) à companhia aérea Air France para enfrentar as consequências econômicas da pandemia de coronavírus.

"Esta garantia e este empréstimo de acionista concedidos pela França, por um valor de 7 bilhões de euros, proporcionarão à Air France a liquidez que precisa com urgência para resistir às consequências da pandemia", explicou a comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, citada em um comunicado.

França e Holanda possuem, cada, 14% do capital do grupo franco-holandês Air France-KLM.

O Executivo europeu, que supervisiona as regras de concorrência na UE, flexibilizou em março as regras sobre as ajudas públicas às empresas no contexto da pandemia de coronavírus.

A ajuda do governo francês à Air France inclui 4 bilhões de euros em empréstimos bancários garantidos a 90% pelo Estado francês e 3 bilhões de empréstimos diretos do Estado. Em troca, a empresa se compromete a melhorar a rentabilidade e a reduzir as emissões de CO2.

"A França também apresentou evidências de que todas as outras possibilidades de obtenção de liquidez nos mercados foram exploradas e descartadas", explicou a Comissão.

De acordo com o Executivo europeu, "sem apoio estatal a Air France estaria sem dúvida exposta ao risco de quebra após a erosão de sua atividade".