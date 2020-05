A economia de Hong Kong registrou contração de 8,9% em ritmo anual no primeiro trimestre de 2020, consequência do impacto da epidemia de coronavírus em setores já afetados pela crise política da ex-colônia britânica e as tensões entre Estados Unidos e China.

"É o retrocesso mais importante medido desde o período inicial de referência, o primeiro trimestre de 1974", anunciou o governo de Hong Kong em um comunicado.