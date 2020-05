Europa prossegue com desconfinamento e EUA reforça acusações contra a China

Vários países europeus começaram a suspender as medidas de confinamento impostas pelo coronavírus, pelas quais os Estados Unidos mais uma vez culparam a China nesta domingo, dizendo que há uma quantidade "enorme" de evidências de que a pandemia se originou em um laboratório em Wuhan.

Encorajadas pelo anúncio de 174 mortes em 24 horas no domingo, o menor número desde o início do confinamento, as autoridades italianas estão se preparando para suspender gradualmente as restrições a partir desta segunda-feira, uma medida esperada por todos, podendo assim reativar a economia.

A mesma tendência foi registrada em outros países do continente, como França ou Espanha, onde foram registradas 135 e 164 mortes, respectivamente, nas últimas 24 horas.

Na Espanha, com 25.264 mortos, os cidadãos começaram a descobrir a felicidade de voltar às ruas no sábado. Na França, com 24.895 mortos, o alívio do confinamento começará em 11 de maio.

"Quero levar minha mãe idosa para o mar, posso?", perguntou Pietro Garlanti, 53 anos, usando uma máscara e luvas de plástico, ao comprar em Roma. "Espero que os jornais nos digam o que podemos e o que não podemos fazer".

Estritamente confinada desde 9 de março, a Itália foi duramente atingida, com 28.884 mortos. Os italianos aguardam ansiosamente a reabertura de parques, a possibilidade de visitar a família ou reuniões de no máximo 10 pessoas, deslocamentos limitados ao bairro de residência e a possibilidade de receber entregas de bares e restaurantes.

As medidas, entretanto, variam nas vinte regiões do país. A Calábria e o Veneto já autorizaram a reabertura de bares e restaurantes.

"Não baixem a guarda. A fase II começa. Devemos ser cientes de que este será o começo de um desafio ainda maior", alertou o chefe do grupo de trabalho encarregado de responder à pandemia, Domenico Arcuri.

- "Histórico" da China -

A pandemia já causou pelo menos 24r.576 mortes em todo o mundo desde que surgiu na China em dezembro, mais de 85% delas na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com o último balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais.

Nos Estados Unidos, com 67.155 mortos, apesar dos trágicos balanços diários, alguns estados estão flexibilizando medidas restritivas para relançar a economia.

Neste domingo, o governo dos EUA novamente responsabilizou a Chona pela pandemia.

"Há uma enorme quantidade de provas de que foi ali que começou", disse o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, referindo-se ao laboratório de virologia na cidade de Wuhan, no centro da China, a região onde os primeiros pacientes foram detectados no final de dezembro.

"Acho que o mundo todo pode ver isso agora. Lembrem-se, a China tem um histórico de infectar o mundo e administrar laboratórios de baixa qualidade", disse Pompeo.

O Instituto de Virologia de Wuhan afirma ser impossível que a pandemia tenha surgido a partir de uma falha em suas instalações. Apesar de ser um grande crítico da atuação da China no começo da pandemia, Pompeo não disse se acha que o vírus foi liberado intencionalmente.

- Volta da Bundesliga? -

A Europa se prepara para suspender gradualmente o confinamento, embora as medidas sejam diferentes de um país para outro.

A suspensão das restrições já está em andamento na Alemanha, onde as escolas começam a reabrir gradualmente em algumas regiões nesta segunda-feira. Na Áustria, as ruas comerciais de Viena se recuperaram da agitação no sábado com a reabertura de lojas.

O ministro alemão do Interior e do Esporte monstrou-se favorável neste domingo em entrevista ao jornal Bild a retomar a liga de futebol, a Bundesliga. A Bundesliga seria o primeiro grande campeonato europeu a dar esse passo.

No Reino Unido, o pico da pandemia foi atingido, de acordo com o primeiro-ministro Boris Jonhson, que prometeu um plano de desconfinamento para a próxima semana. Contabilizando um total de 28.131 mortos neste domingo, o país é o segundo mais afetado na Europa, atrás da Itália.

Na França, onde o estado de emergência sanitária foi adiado até 24 de julho, o desconfinamento será feito em ritmos diferentes, dependendo da região.

- Pandemia acelera na América Latina -

Enquanto na Europa os casos caem, em outros países, como a Rússia, e na América Latina, eles estão crescendo.

Nas últimas 24 horas, a Rússia registrou 10.633 novos casos, totalizando 134.687 infecções confirmadas. A América Latina já ultrapassa 250.000 casos e está perto de 15.000 mortes. Os países mais atngidos são Brasil (quase 100.000 casos e 7.000 mortes), Peru e Equador, que respondem por 86% das mortes na região e 77% dos casos diagnosticados.

Mais de cem municípios do Equador, incluindo Quito e Guayaquil, foco da pandemia no país, estenderão o confinamento ordenado pelo governo há sete semanas para tentar conter a disseminação do coronavírus.

Na cidade de Manaus, uma dos mais afetadas no Brasil, o prefeito Arthur Virgilio Neto, pediu em um tuíte à ambientalista militante Greta Thunberg que exercesse "sua influência" para ajudar a combater a pandemia do COVID-19 em sua cidade, localizado no coração da Amazônia.

Já o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado lançou neste domingo uma petição online assinada por estrelas como o ator Brad Pitt e os cantores Paul McCartney e Madonna, para exigir "medidas urgentes" das autoridades públicas para proteger os povos indígenas da pandemia.