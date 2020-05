Contágios por coronavírus disparam no Chile

O número de pessoas infectadas com coronavírus no Chile aumentou 45% neste fim de semana, chegando a 20.000 casos, dois meses após o início da epidemia que deixou 260 mortos no país.

Santiago, com sete milhões de habitantes, foi onde as principais fontes de contágio estavam localizadas no início de março, especialmente nos três bairros mais ricos da capital.

Nas últimas duas semanas, no entanto, a epidemia começou a se espalhar em áreas mais populosas e superlotadas e agora oito em cada 10 infectados (81%) estão na região metropolitana.

O Ministério da Saúde confirmou neste domingo que nas últimas 24 horas havia 1.228 novas pessoas infectadas com coronavírus, elevando o número total para 19.663 pessoas desde o início da pandemia no Chile, em 3 de março. Treze novas mortes também foram relatadas, todas na região metropolitana.

No país, há um toque de recolher noturno, suspensão das aulas presenciais em todos os níveis e costumes sanitários que impedem o trânsito livre entre as províncias.