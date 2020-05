Liga belga de futebol adia novamente decisão sobre suspensão definitiva

A Assembleia Geral dos clubes profissionais belgas de futebol (Pro League), que na segunda-feira (4) se reuniria para aprovar a suspensão definitiva da atual temporada da liga nacional devido à pandemia do coronavírus, foi novamente adiada e acontecerá em 15 de maio, anunciou neste domingo (3) em comunicado.

"A Pro League deseja poder estudar as recomendações sobre as consequências da crise do coronavírus formuladas pelo Conselho de Administração em 2 de abril, com todas as informações necessárias", indica o comunicado.

O Conselho de Administração da Pro League havia recomendado a suspensão definitiva dos campeonatos da primeira e segunda divisões 2019-2020.

Os clubes belgas, majoritariamente favoráveis a não reiniciar a temporada, tomarão uma decisão definitiva após escutar a opinião do Conselho de Segurança Nacional.

Este último, composto pelos principais ministros federais e pelos dirigentes de entidades federadas, ainda não se manifestou sobre o assunto.

A Pro League já adiou duas vezes nas últimas semanas a decisão sobre se cancela ou retoma a temporada de futebol na Bélgica.