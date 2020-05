Acordo sobre venda de armas ao Irã matará acordo nuclear, diz Teerã

Teerã alertou, neste domingo (3), que prolongar o embargo à venda de armas ao Irã pela ONU, como defende Washington, acabará em definitivo com o acordo sobre o programa nuclear iraniano.

Este acordo "estará morto para sempre, se a resolução 2231 [do Conselho de Segurança das Nações Unidas] for burlada, e as sanções ilegais contra a venda de armas ao Irã forem prolongadas", disse o secretário do Conselho de Segurança Nacional iraniano, Ali Shamjani, em um tuíte em inglês.

Há vários dias, os Estados Unidos pressionam Alemanha, França e Grã-Bretanha (os três países europeus que assinaram o acordo nuclear iraniano concluído em Viena em 2015) para obter um prolongamento do embargo à venda internacional de armas para a República Islâmica.

Esse embargo, que deve ser gradualmente revogado a partir de outubro próximo, está incluído na resolução 2231, que apoia o acordo de Viena.