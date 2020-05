Ministro alemão do Interior propõe retomada dos campeonatos de futebol em maio

O ministro do Interior e dos Esportes da Alemanha, Horst Seehofer, disse em entrevista neste domingo (3) que é favorável ao recomeço do campeonato de futebol da primeira divisão em maio, apesar da pandemia do novo coronavírus.

"Parece-me que o calendário proposto pela liga alemã de futebol é plausível e apoio um novo começo em maio", disse Horst Seehofer ao jornal "Bild", a três dias de uma reunião das autoridades para decidir sobre o assunto.

A Liga Alemã (DFL) é favorável à disputa dos jogos com portões fechados a partir de meados de maio, o que tornaria a Bundesliga a primeira grande liga europeia a retomar suas atividades.

Seehofer, que tem papel-chave na decisão, destacou, contudo, que as equipes e os jogadores deverão respeitar várias condições e não terão direito a "nenhum privilégio".

"Se houver um caso de coronavírus na equipe ou na comissão técnica, o clube como um todo, e eventualmente também a equipe que enfrentou por último, terão que respeitar um confinamento de duas semanas", declarou o ministro.

"Assim, continuará havendo risco para o calendário dos jogos e para a classificação" em caso de contágio, completou.

Isso "exige que todos tenham uma grande disciplina na prevenção" do vírus, insistiu Seehofer.

O ministro, porém, se mostrou contrário aos clubes de futebol terem acesso privilegiado aos testes para COVID-19 em relação ao restante da população, negando o pedido para que os jogadores sejam submetidos a diagnósticos com maior frequência.