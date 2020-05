Rompimento de represa no Uzbequistão leva à retirada de milhares de pessoas

As autoridades uzbeques abriram uma investigação criminal, neste domingo (3), pela ruptura do muro de contenção de uma represa, o que forçou a evacuação de milhares de pessoas no Uzbequistão e no Cazaquistão.

O muro da represa de Sardoba, no leste do Uzbequistão, cedeu na sexta-feira, e cerca de 70.000 pessoas foram evacuadas.

Pelo menos 50 pessoas foram internadas, e mais de 600 casas no sul do Cazaquistão ficaram inundadas.

O procurador-geral do Uzbequistão disse hoje que uma investigação foi aberta por "negligência oficial" e violação das normas de construção.

A construção da barragem de Sardoba começou em 2010, sob a supervisão do atual presidente, Shavkat Mirziyoyev, então primeiro-ministro, e terminou em 2017.

Mirziyoyev viajou para a região na sexta-feira, onde havia ventos fortes e chuvas abundantes antes do colapso do dique, para supervisionar os trabalhos de evacuação e limpeza.

As autoridades da região cazaque do Turquestão criticaram o Uzkequistão por não reportar a situação das enchentes com antecedência. Lá, mais de 5.000 pessoas foram evacuadas.