AFP e o balanço do coronavírus às 8h

O novo coronavírus causou pelo menos 243.637 mortes no mundo desde seu surgimento em dezembro passado na China - de acordo com um balanço da AFP fechado às 8h (horário de Brasília) deste domingo.

Desde o início da pandemia, mais de 3.441.540 casos de contágio foram registrados em 195 países, ou territórios.

O número de casos diagnosticados positivos reflete, porém, apenas uma parte do número total de infecções. Em alguns países, por exemplo, considera-se apenas os pacientes que tiveram de ser internados por COVID-19.

As autoridades acreditam que, até agora, pelo menos 1.055.500 pessoas se recuperaram da doença.

O número de mortos nos Estados Unidos chega a 66.385. O país registrou 1.133.069 infecções, e 175.382 pessoas já foram curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 28.710 mortes e 209.328 casos de contágio; Reino Unido, com 28.131 mortes (182.260 casos); Espanha, com 25.264 mortes (217.466 casos); e França, com 24.760 mortes (168.396 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau) registra 82.877 pessoas infectadas, das quais 4.633 morreram e 77.713 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, ocorreram dois novos casos e nenhum óbito.

Desde o início da pandemia, a Europa somou 142.611 mortos (1.535.203 infecções); Estados Unidos e Canadá, 70.018 (1.189.649); América Latina e Caribe, 13.156 (246.581); Ásia, 9.061 (237.852); Oriente Médio, 6.929 (181.730); África, 1.740 (42.408); e Oceania, 122 (8.125).

Esse balanço foi feito com números fornecidos pelas autoridades nacionais, compilados pelas redações da AFP, e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).