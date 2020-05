Irã reabre mesquitas em 30% dos condados na segunda-feira

Fechadas desde meados de março para impedir a propagação do novo coronavírus, as mesquitas iranianas reabrem a partir de segunda-feira (4), em 30% dos condados do Irã - anunciou o presidente Hassan Rohani neste domingo (3).

"Decidimos hoje abrir mesquitas em 132 condados de baixo risco [pela COVID-19], a partir de amanhã, e retomar a oração de sexta-feira em conformidade com os protocolos de saúde", disse Rohani em uma reunião do Comitê Nacional de Combate à Pandemia transmitida pela televisão estatal.

O Irã tem 434 condados.