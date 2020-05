O ministro do Interior e dos Esportes da Alemanha, Horst Seehofer, disse em entrevista neste domingo (3) que é favorável ao recomeço do campeonato de futebol da primeira divisão em maio, apesar da pandemia do novo coronavírus.

"Parece-me que o calendário proposto pela liga alemã de futebol é plausível e apoio um novo começo em maio", disse Horst Seehofer ao jornal "Bild", a três dias de uma reunião das autoridades para decidir sobre o assunto.