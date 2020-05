Seul não acredita em cirurgia de líder norte-coreano

As autoridades sul-coreanas não acreditam que o presidente norte-coreano, Kim Jong-un, tenha sido submetido a uma cirurgia - disse uma fonte do governo da Coreia do Sul neste domingo (3), um dia depois do reaparecimento do líder norte-coreano.

"Não acreditamos que o presidente Kim tenha sido operado", disse uma autoridade presidencial sul-coreana, cujo nome não foi citado, conforme a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As quase três semanas de ausência pública abriram espaço para todo o tipo de especulação sobre o estado de saúde de Kim.