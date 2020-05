Os Estados Unidos registraram 1.435 novas mortes por coronavírus em 24 horas, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, elevando o número de mortes por pandemia no país para mais de 66.000.

De acordo com o relatório diário do centro de Baltimore às 20h30, horário local, deste sábado, os Estados Unidos registraram mais de 1,1 milhão de casos e 66.224 mortes por COVID-19, 2% a mais do que o dia anterior.