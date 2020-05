Morre jornalista espanhol e crítico de cinema José María Riba

O jornalista espanhol José María Riba, que combinou uma longa carreira na Agence France-Presse com seu amor pelo cinema, morreu na França aos 68 anos, informou sua família neste sábado.

Durante seus 35 anos como escritor e editor no serviço espanhol da AFP (1982-2017), destacou-se por seu rigor e perseverança. Seus colegas se lembram dele por seu senso de humor, sua franqueza, sua vasta cultura pela qual nunca se gabava e por sua generosidade.

Ele também trabalhou no Festival de Cinema de San Sebastián, sua cidade, e no Festival de Cannes.

"A história do Festival de San Sebastián e do festival que atualmente realizamos sem Pepe Riba não pode ser entendida", afirmou o diretor, José Luis Rebordinos, em mensagem na rede social do Twitter.