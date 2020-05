Estado Islâmico assume atentado contra Exército no Egito

O grupo Estado Islâmico (EI) assumiu a responsabilidade, na sexta-feira (1o), por um ataque contra o Exército egípcio, que alegou ter matado dois extremistas.

Cometido na quinta-feira no Sinai, o atentado foi reivindicado em um comunicado divulgado pela agência de propaganda Amaq, da organização jihadista.

O Exército egípcio alegou ter matado dois suspeitos do grupo, um dia após o ataque a bomba nesta península, palco de uma insurreição.

Em nota divulgada na sexta-feira, o porta-voz das Forças Armadas Tamer Al-Rifai informou que dois extremistas "muito perigosos" foram mortos em um "tiroteio" com os militares em uma fazenda na província do Sinai do Norte.

Armas, munições e walkie-talkies foram encontrados no local, de acordo com o comunicado. Na quinta-feira, Rifai relatou um ataque a um veículo blindado do Exército em Bir al-Abd, uma cidade na mesma província. Ele alegou que dez soldados, incluindo um oficial, foram "mortos, ou feridos".

As forças de segurança passaram anos tentando reprimir uma insurreição no Sinai, envolvendo um grupo local afiliado ao Estado Islâmico.

A rebelião se intensificou depois que o Exército derrubou o presidente islâmico Mohamed Mursi em 2013, após protestos em massa.