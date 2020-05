Contrariando Trump, OMS afirma que novo coronavírus é de origem natural

O diretor da OMS, Michael Ryan, disse que objetivo principal é conseguir entender bem o vírus e como ocorre a transmissão de animal para humano (foto: WHO/AFP)







A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou ontem que a origem do novo coronavírus é "natural", em meio às acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que foi criado em um laboratório chinês. A epidemia, que apareceu em Wuhan (China central) em dezembro, infectou mais de 3,2 milhões de pessoas em todo o mundo e deixou quase 235 mil mortos, conforme balanço da AFP.





"Em relação à origem do novo coronavírus em Wuhan, ouvimos vários cientistas que estudaram o vírus e garantimos que ele é de origem natural", afirmou o diretor de Programas de Emergência da OMS, Michael Ryan, ao ser questionado por um jornalista durante uma entrevista coletiva virtual. "O que importa é que investiguemos o hospedeiro natural do vírus", acrescentou ele, falando da sede da organização, em Genebra.





Ryan explicou que o “objetivo principal é conseguir entender bem o vírus, entender a transmissão de animal para humano e entender como se cruza a barreira entre espécies animais e humanas”. O estudo pretende “implementar medidas de saúde pública e preventivas para impedir que isso aconteça novamente, onde quer que esteja”, insistiu o funcionário. A OMS, que até o momento elogiou a gestão da crise por parte de Pequim, pediu às autoridades chinesas um “convite” para participar das investigações “em andamento, ou planejadas”, sobre as origens animais do vírus.





E, enquanto os Estados Unidos acusam a OMS de ter demorado muito para alertar a epidemia para não irritar Pequim, o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, voltou a defender sua ação. Ele enfatizou que viajou para a China em 28 de janeiro passado para se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, e preparar a visita de uma equipe internacional de cientistas a Wuhan.





“Lembro que as pessoas nos aconselharam a não viajar para a China, porque não se sabia como o vírus funcionava”, disse ele, dando a entender que não teve “medo” de ir. Em 30 de janeiro, a OMS decretou a emergência de saúde global, algo que havia se recusado a fazer uma semana antes.









TESTES EM MASSA

Das vendedoras aos taxistas, passando pelos estudantes e diretores de empresas, a China multiplica os testes em toda população com a esperança de erradicar definitivamente a pandemia de coronavírus. Todos os dias, milhares de pessoas passam por testes na China, onde a doença apareceu no final do ano passado e depois contaminou mais de três milhões de pessoas no mundo todo. O objetivo das autoridades é evitar, a qualquer custo, uma segunda onda de contágio. Embora a pandemia seja controlada na China, continuam a surgir casos importados. As autoridades também temem casos de pessoas assintomáticas, que podem transmitir o vírus sem saberem que estão doentes. Diante desse quadro, as empresas farmacêuticas estão abrindo novas linhas de produção para testes de ácido nucleico. Lojas on-line, como Alibaba e JD.com, permitem que pessoas físicas reservem horário em um centro médico para serem submetidos a um teste.





VACINAS BLOQUEADAS

Dezenas de países correm o risco de sofrer com a falta de vacinas, principalmente contra o sarampo, por causa das restrições no transporte aéreo justificadas pela pandemia do novo coronavírus, alertou o Unicef ontem. No último ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância distribuiu aproximadamente 2,43 bilhões de doses em 100 países para vacinar 45% das crianças com menos de 5 anos. Desde a semana de 22 de março, a organização observou uma redução de 70% a 80% nos envios das vacinas, devido à drástica queda nos voos comerciais e à quantidade limitada de voos fretados. Dos 26 países mais ameaçados por causa dessa condição, muitos estão na África, mas também na Ásia, como é o caso da Coreia do Norte e da Birmânia. Segundo a Unicef, cinco desses 26 países enfrentaram no último ano epidemias de sarampo, uma doença altamente contagiosa e mortal.