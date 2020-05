EUA aprovam uso emergencial de remdesivir contra a COVID-19

Executivos do laboratório americano Gilead Sciences explicam para o presidente Trump o mecanismo de funcionamento do Remdesivir (foto: Jim Watson/AFP)







A agência americana reguladora de medicamentos e alimentos (Food and Drug Administration, FDA) autorizou o uso do antiviral Remdesivir para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, anunciou ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O uso deste antiviral feito pelo laboratório americano Gilead Sciences foi aprovado depois que um grande teste clínico mostrou que o medicamento reduz o tempo de recuperação em alguns pacientes com o novo coronavírus.





Foi a primeira vez que um medicamento mostrou eficácia contra a doença. “Estou feliz em anunciar que a Gilead (fabricante) obteve da FDA uma autorização urgente para o uso do Remdesivir”, informou Trump na Casa Branca, ao lado do presidente da empresa, Daniel O'Day. “Estamos honrados com este primeiro passo para pacientes internados”, disse O'Day, acrescentando: “Queremos garantir que nada atrapalhe os pacientes que recebem o medicamento”.





A empresa anunciou anteriormente que doaria cerca de 1,5 milhão de doses. Isso equivale a aproximadamente 140 mil tratamentos, com base em uma duração de 10 dias. O Remdesivir, que é administrado por injeção, já estava disponível para alguns pacientes que se inscreveram ou participaram dos testes. A aprovação permite que seja distribuído muito mais amplamente e usado por adultos e crianças hospitalizadas que estão gravemente doentes.





A FDA, que deu luz verde a esse uso emergencial, define como estado de gravidade aquele com os baixos níveis de oxigênio no sangue, o que torna necessário receber oxigenoterapia ou estar conectado a um respirador. O Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid) divulgou na quarta-feira resultados encorajadores de um teste clínico envolvendo mais de mil pessoas. Esta pesquisa revelou que pacientes hospitalizados com a COVID-19 com dificuldade respiratória melhoraram mais rapidamente do que aqueles que receberam um placebo. Especificamente, os pacientes que tomaram o medicamento tiveram um tempo de recuperação 31% mais rápido.





“Embora os resultados tenham sido claramente positivos do ponto de vista estatístico, eles foram modestos”, disse na quinta-feira Anthony Fauci, cientista que lidera o Niaid e um dos principais conselheiros de Trump nesta pandemia. Mas, embora não seja considerado uma cura milagrosa, o estudo com Remdesivir pode abrir caminho para melhores tratamentos, de acordo com Fauci.





O Remdesivir é incorporado ao genoma do vírus, causando um curto-circuito no processo de replicação. Foi desenvolvido para tratar o ebola, uma febre hemorrágica viral, mas não aumentou as taxas de sobrevivência como outros medicamentos.