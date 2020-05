Líder norte-coreano reaparece em público depois de três semanas

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, inaugurou nesta sexta-feira uma fábrica de fertilizantes, em sua primeira aparição pública depois de semanas de especulações envolvendo sua saúde, informou a agência de notícias oficial KCNA neste sábado, horário local.

"O líder supremo Kim Jong Un cortou a fita na inauguração da fábrica de fertilizantes de Sunchon", afirmou a agência, que divulgou fotos do evento, em que Kim Jong Un aparece ao lado da irmã e conselheira, Kim Yo Jong.

Kim Jong Un "compareceu à cerimônia e todos os participantes o saudaram quando ele apareceu", assinalou a agência. Kim também visitou a fábrica e foi "informado sobre o processo de produção".

O líder norte-coreano não fazia uma aparição pública desde 11 de abril. No dia seguinte, a mídia estatal afirmou que ele estava inspecionando caças em uma base militar.

Os questionamentos sobre a saúde de Kim Jong Un surgiram por sua ausência nas comemorações do 15 de abril, dia mais importante do calendário político da Coreia do Norte, quando todo o país comemora o nascimento do fundador do regime, Kim Il Sung, seu avô.

As especulações sobre o estado de saúde do líder norte-coreano partiram do "Daily NK", veículo digital dirigido principalmente por desertores norte-coreanos, em 21 de abril.

O assessor especial de segurança nacional do presidente sul-coreano, Moon Jae-in, minimizou os rumores cinco dias depois, afirmando que Kim Jong Un estava "vivo e bem".

A saúde do líder norte-coreano é um segredo de Estado, em um país fechado, onde não há liberdade de imprensa.

Outro tema especulado diz respeito à pandemia do novo coronavírus, que atingiu duramente os dois vizinhos da Coreia do Norte, China e Coreia do Sul. Segundo Pyongyang, não foram registrados casos naquele país, que fechou as fronteiras e toma rígidas medidas de precaução contra a doença.