Pelo menos 17 mortos e 9 feridos em rebelião em presídio na Venezuela

Pelo menos 17 mortos e nove feridos, incluindo o diretor da prisão, numa rebelião em presídio na Venezuela nesta sexta-feira (1), de acordo com um relatório militar ao qual a AFP teve acesso.

No Centro Penitenciário de Los Llanos, na cidade de Guanare (oeste), "houve (uma) perturbação da ordem pública", quando os presos quebraram "as barras de segurança do perímetro" em "uma tentativa de fuga em massa", segundo o documento.

Foram contabilizados 17 mortos e 9 feridos, mas "presume-se" que o número seja maior, de acordo com o relatório.

Um tenente também foi ferido por estilhaços de uma granada, apontou o documento.

"O conflito continua", disse à AFP Carolina Girón, do Observatório Prisional Venezuelano (OVP), uma ONG que defende os direitos dos presos.

Girón afirmou que a razão do levante é que "os prisioneiros estão revoltados porque não saão permitidas visitas e não têm comida ou água" numa prisão com alta superlotação.

A capacidade do presídio, segundo a ativista, é de 750 presos, mas atualmente tem cerca de 2.500.

O governo Nicolás Maduro não informou casos do novo coronavírus nas prisões da Venezuela.