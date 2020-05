Líder norte-coreano faz primeira aparição pública em quase três semanas

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, participou nesta sexta-feira (1) da inauguração de uma fábrica, informou a agência KCNA, na primeira informação de um veículo oficial sobre uma aparição pública do dirigente desde que eclodiram rumores sobre a sua saúde, no mês passado.

"O líder supremo Kim Jong Un cortou a fita na abertura da fábrica de fertilizantes fosfatados de Sunchon", afirmou a agência oficial norte-coreana KCNA.

Kim Jong Un "participou da cerimônia e todos os participantes o saudaram quando ele apareceu", segundo a agência.

Kim também visitou a fábrica e foi "informado sobre o processo de produção", dissacrescentou a KCNA.

O líder norte-coreano não fazia uma aparição pública desde 11 de abri.

No dia seguinte, a mídia estatal afirmou que ele estava inspecionando caças em uma base militar.

Perguntas sobre a saúde de Kim Jong Un surgiram por sua ausência nas comemorações de 15 de abril. Esse dia é o mais importante no calendário político da Coreia do Norte, porque todo o país comemora o nascimento do fundador do regime, Kim Il Sung, seu avô.

O assessor especial de segurança nacional do presidente sul-coreano Moon Jae-in minimizou esses rumores em 26 de abril, alegando que Kim Jong Un estava "vivo e bem".