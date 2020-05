Três casos de COVID-19 no Colônia pode afetar volta do campeonato alemão

Três membros do FC Colônia foram diagnosticados com o novo coronavírus e iniciaram um período de quarentena, anunciou o clube da primeira divisão do campeonato alemão (Bundesliga) nesta sexta-feira (1), o que pode se tornar um obstáculo à retomada iminente da competição.

"Todos os membros da equipe e treinadores do FC Colônia foram examinados na quinta-feira. Três pessoas tiveram resultados positivos para COVID-19, apesar de assintomáticos", afirmou o clube em comunicado.

A diretoria do clube "não confirmará os nomes" dos infectados para "respeitar a privacidade dos afetados".

"Após uma avaliação dos casos pelas autoridades de saúde competentes, essas três pessoas ficarão em quarentena por 14 dias em suas casas", indica o comunicado.

Apesar resultados positivos para COVID-1, o Colônia anunciou que continuará com as sessões de treinamento planejadas com o objetivo de retomar a temporada.

A Liga Alemã de Futebol (DFL) anunciou na quarta-feira que os clubes da Bundesliga começaram a testar seus jogadores e treinadores com o objetivo de retomar o campeonato em 9 de maio, apesar de ainda não ter recebido autorização do governo.

Se essa permissão não for até o fim da semana, o retorno da Bundesliga não poderá ocorrer antes de 16 de maio.

O campeonato alemão foi suspenso em 13 de março por conta da pandemia do novo coronavírus.