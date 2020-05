Congresso dos EUA convoca Bezos para depor por acusações contra Amazon

Um comitê do Congresso dos Estados Unidos pediu nesta sexta-feira ao fundador e CEO da Amazon, Jeff Bezos, que testemunhasse sobre as alegações de que a empresa usava dados confidenciais de fornecedores externos em sua plataforma para desenvolver produtos competitivos.

Em uma carta a Bezos, o Comitê Judiciário da Câmara disse que, se for verdade, a alegação seria inconsistente com o testemunho juramentado do consultor jurídico da Amazon no ano passado.

"Esperamos que você, como diretor-executivo da Amazon, testemunhe perante o Comitê", destaca o texto da carta assinada pelo presidente do comitê, Jerry Nadler, um congressista democrata de Nova York.

"Embora esperemos que ele testemunhe voluntariamente, nos reservamos o direito de usar um processo obrigatório, se necessário", divulgou o comitê, apontando que tem mais perguntas para Bezos sobre a concorrência no comércio eletrônico.

A Amazon não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O Comitê Judiciário citou especificamente um relatório do Wall Street Journal de 23 de abril, baseado em entrevistas com ex-funcionários e atuais, além de documentos internos da empresa, que alegavam que a Amazon usava informações confidenciais de vendedores particulares para sua própria vantagem competitiva.

"Se os relatórios no artigo do Wall Street Journal são precisos, as declarações da Amazon ao Comitê sobre as práticas de negócios da empresa parecem enganosas e possivelmente criminalmente falsas ou perjúrias", escreveu o comitê.

Enquanto testemunhava perante um subcomitê no ano passado, o advogado geral da Amazon Nate Sutton disse que a empresa não usava os dados do fornecedor para competir com eles, observou a carta.

O pedido de depoimento de Bezos ocorre após um colapso das ações da Amazon, depois que a empresa avisou que os ganhos do segundo trimestre seriam inteiramente eliminados por despesas relacionadas à pandemia da COVID-19, enquanto trabalha para acompanhar a crescente demanda por conta das lojas físicas fechadas.