Wall Street cai na abertura após resultados empresariais moderados

Wall Street recuou na abertura desta sexta-feira (1o), depois dos resultados da Amazon e da Apple e em meio às tensões entre Estados Unidos e China pela gestão da pandemia de coronavírus.

Assim, o índice Dow Jones Industrial Average caiu 1,53%, para 23.973,25 pontos, às 13h10 (horário de Brasília), e o índice Nasdaq perdeu 1,60%, nas 8.747,20 unidades. O S&P; 500 também recuou, 1,9%, a 2.856,13 pontos.

As ações da Amazon e da Apple, duas das maiores empresas em capitalização no mercado, caíram após a publicação de seus resultados trimestrais feita depois do fechamento do mercado de ações na terça-feira.

A Amazon afundou 5,8%, depois que a empresa anunciou que todos os ganhos do segundo trimestre serão direcionados para despesas relacionadas à pandemia de coronavírus.

Analistas também apontaram comentários do presidente dos EUA, Donald Trump, que ontem ameaçou impor novas tarifas a Pequim. Trump insiste em que há evidências ligando o novo coronavírus a um laboratório na China.