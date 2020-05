EUA registram mais de 2.000 mortes por coronavírus em 24h

Os Estados Unidos registraram mais de 2.000 mortes relacionadas ao novo coronavírus pelo terceiro dia consecutivo, de acordo com a contagem divulgada na quinta-feira (30) pela Universidade Johns Hopkins.

O país registrou 2.053 falecimentos nesta quinta, após 2.502 mortes na quarta, e 2.207, na terça-feira.

Pelo menos 62.906 pessoas faleceram nos Estados Unidos, de acordo com a universidade de Baltimore.

Os Estados Unidos são o país mais atingido pela pandemia em número de mortos, à frente da Itália (27.967 óbitos), do Reino Unido (26.711), da Espanha (24.543) e da França (24.376), de acordo com balanço da AFP divulgado às 16h de sexta-feira, elaborado com base em dados oficiais.

Desde sua aparição na China em dezembro, a COVID-19 matou pelo menos 230.000 pessoas no mundo.

Com mais de um milhão de casos diagnosticados, os EUA representam quase um terço dos casos registrados oficialmente em 195 países e territórios.