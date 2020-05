PIB espanhol cairá 9,2% em 2020 pelo coronavírus

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol vai retroceder 9,2% em 2020, e o desemprego chegará a 19%, devido à crise econômica causada pela nova pandemia de coronavírus - anunciou o governo na sexta-feira (30).

É o que consta nas previsões enviadas pelo governo espanhol para a Comissão Europeia. Em 2019, o PIB cresceu 2%.

No final do ano passado, o desemprego representou 13,8% da população ativa, lembrou a ministra de Assuntos Econômicos e Transformação Digital, Nadia Calviño, em entrevista coletiva.

Já o déficit espanhol atingirá 10,34% do PIB em 2020, contra os 2,8% registrados em 2019, por causa do aumento dos gastos públicos para lidar com a COVID-19.

Será o "maior déficit desde 2012", disse a ministra das Finanças, María Jesús Montero, na coletiva de imprensa dada ontem.