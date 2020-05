A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu à China, na sexta-feira (30), que a "convide" para participar das investigações sobre a origem animal do novo coronavírus.

"A OMS deseja trabalhar com os parceiros internacionais e, a convite do governo chinês, participar da investigação sobre as origens animais" do vírus, disse à AFP um porta-voz da organização, Tarik Jasarevic.