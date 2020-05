Boeing lança US$ 25 bi em bônus e descarta ajuda oficial

A fabricante de aviões americana Boeing, fortemente abalada pela pandemia do novo coronavírus, anunciou nesta quinta-feira que não planeja solicitar no momento ajuda do governo, após registrar um forte interesse do mercado em uma oferta de 25 bilhões de dólares em bônus.

A Boeing, atingida pelo fechamento de várias companhias aéreas - em todo o mundo - por causa da pandemia, classificou a demanda pelos bônus de "robusta".

"Não planejamos buscar financiamento adicional através dos mercados de capital ou de opções do governo dos Estados Unidos neste momento", assinala o comunicado divulgado na noite desta quinta-feira.