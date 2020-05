Morre Óscar Chávez, principal nome da música de protesto do México

O cantor e compositor mexicano Óscar Chávez, que com sua música acompanhou lutas sociais e cantou para Macondo - a cidade imaginária de Gabriel García Márquez - morreu nesta quinta-feira (30) na Cidade do México aos 85 anos de idade, após apresentar sintomas da COVID-19.

Óscar Chávez era "um representante da música tradicional e mexicana que, com seu trabalho, conseguiu retratar a realidade da sociedade mexicana e dar voz às causas justas com sua música", escreveu o Ministério da Cultura do México no Twitter.

Na quarta-feira, o cantor foi internado em um hospital público na capital mexicana após apresentar sintomas da COVID-19, segundo a gravadora do artista.

Considerado um dos maiores expoentes do Canto Novo no México, ele acompanhou o Movimento Estudantil de 1968 e o Exército Zapatista de Libertação Nacional nos anos 90, com suas canções.

O sucesso ocorreu após sua participação no filme "Los Caifanes" (1967), de Juan Ibáñez, considerado uma maravilha do cinema mexicano independente.

Lá ele tocou "La Niña de Guatemala", que é originalmente um poema do cubano José Martí.

Seu legado é composto por mais de 25 álbuns, nos quais sua paixão pelo bolero se destaca.

Durante sua carreira, compôs músicas baseadas em vários autores, como o mexicano Sor Juana Inés de la Cruz, Amado Nervo e Gilberto Owen, além de García Márquez.