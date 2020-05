Comunicado do Business Wire :rf IDEAS

Como líder no setor de gestão de acesso de identidade, a rf IDEAS saúda o seu 25.º ano de negócios com a marca renovada, o site reformulado e novos produtos na linha WAVE ID® de proximidade e identificação sem contato, credenciais móveis e leitores de autenticação.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20200430006076/pt/

WAVE ID® Nano USB-C (Photo: Business Wire)

A tradição de desenvolvimento de produtos progressivos e atendimento excepcional ao cliente é demonstrada em parcerias duradouras com a Imprivata, HP e Google. "A colaboração é a chave do nosso crescimento e liderança no mercado de gestão de acesso de identidade", disse David Cottingham, presidente da rf IDEAS. "Os nossos novos produtos, inclusive grandes progressos na autenticação sem contato, refletem o nosso esforço de criar soluções de mercado que antecipem e atendam às necessidades em constante mudança dos clientes."

O site rfIDEAS.com redesenhado orienta clientes na direção da solução ideal de aplicações como identificação de funcionários, impressão segura, tempo e atendimento, entre outras áreas, com soluções de autenticação biométrica em breve.

A mais nova solução de single sign-on da empresa, a WAVE ID® Nano USB-C, oferece a mesma tecnologia de leitor sem fio agora disponível no conector USB Tipo-C de rápido crescimento, em um modelo que resiste a ambientes hostis. A solução torna possível recursos de leitor em dispositivos menores e é compatível com dispositivos USB-C da Apple, Google e Microsoft, notebooks de médicos e aplicativos de mobilidade.

O compromisso da empresa com inovação e qualidade garante que todos os processos, controle de qualidade de produtos, desenvolvimento e gestão corporativa geral atendam e superem as expectativas dos clientes. Como resultado, a rf IDEAS foi incluída por cinco anos consecutivos (de 2011 a 2015) na lista das empresas privadas que mais crescem nos EUA da revista Inc., antes da sua aquisição, em 2015, pela Roper Technologies, Inc. A nova marca e novas linhas de produtos continuam a refletir essa dedicação à inovação e liderança de pensamentos.

Sobre a rf IDEAS

A rf IDeas, Inc. é líder na área de leitores de cartões e credenciais de funcionários dos setores de assistência médica, produção, órgãos governamentais e empresas. Em parceria com as principais empresas de tecnologia, a rf IDEAS permite soluções inovadoras de single sign-on, impressão segura, rastreamento de comparecimento e outras aplicações que exigem autenticação. Os leitores da rf IDEAS são compatíveis com quase todas as tecnologias de credenciais em todo o mundo e com o conjunto cada vez maior de credenciais móveis. Para mais informações, visite www.rfideas.com.

rf IDEAS® é marca comercial registrada da rf IDEAS Inc. Todas as demais marcas registradas e de serviços ou nomes de serviços ou produtos são de titularidade de seus respectivos proprietários

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200430006076/pt/

Contato de mídia Arlene King Gerente de marketing Fone: (866) 439-4884 Ramal: 480 E-mail: Marketing@RFIDeas.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.