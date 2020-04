Helicópteros 'israelenses' disparam contra sul da Síria

Helicópteros "israelenses" dispararam mísseis contra o sul da Síria, informaram nesta quinta-feira vários meios de comunicação sírios, dias após outro ataque similar atribuído a Israel.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel tem realizado numerosas operações contra as forças do regime em Damasco e seus aliados Irã e Hezbollah libanês, dois inimigos do Estado hebreu.

"A partir do espaço aéreo de Golã ocupada, vários helicópteros do inimigo israelense atacaram posições na região sul com mísseis", informou a agência de notícias oficial Sana.

A agência não cita alvos e fala apenas em "danos materiais".

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) revelou que o ataque visou "posições militares das forças do regime e das milícias pró-Irã" nas províncias vizinhas de Deraa e Quneitra, junto às Colinas de Golã.

Na segunda-feira passada, ataques aéreos que a Síria atribui a Israel atingiram a região de Damasco, matando três civis em casa por estilhaços de mísseis.

O OSDH informou na ocasião que o bombardeio visou posições das forças iranianas e do Hezbollah libanês ao sul de Damasco, e matou quatro combatentes.