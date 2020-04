O barril de petróleo em Nova York disparou nesta quinta-feira pelo segundo dia consecutivo, subindo 25% devido a sinais de reativação da economia dos Estados Unidos.

O preço do petróleo WTI para entrega em junho, que já havia subido 20% na quarta-feira, terminou em US$ 18,84 o barril.

O Brent do Mar do Norte para a mesma entrega subiu 12%, a US$ 25,27 em Londres.