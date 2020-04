Joe Biden lança comitê para buscar companheiro de chapa

Joe Biden, candidato democrata à Casa Branca, anunciou nesta quinta-feira a criação de um comitê para buscar um companheiro de chapa visando a derrotar Donald Trump nas eleições presidenciais americanas.

O anúncio é feito no momento em que Biden enfrenta um aumento da pressão para responder a acusações de agressão sexual feitas por Tara Reade, 56, que trabalhou em seu gabinete no Senado nos anos 1990.

Biden, 77, prometeu escolher uma mulher como candidata a vice-presidente, posição que ocupou durante os dois mandatos de Barack Obama (2009-2017).

O comitê é formado pelo ex-senador Christopher Dodd, a deputada Lisa Blunt Rochester, o prefeito de Los Angeles, Eric Garcetti, e Cynthia Hogan, ex-assessora de Biden, e seus membros "refletem a fortaleza e diversidade do partido, e irão oferecer uma tremenda visão e experiência para o que será um rigoroso processo de seleção e verificação", disse o gerente de campanha de Biden, Jen Dillon.

A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, que apoia a candidatura de Biden, disse hoje ter "um respeito absoluto pelo movimento Me Too", contra o abuso sexual, mas que "nunca houve nenhum registro sobre o ato, e ninguém nunca disse nada a respeito, além da principal envolvida. Biden é uma pessoa com grandes valores, que lutou pelos direitos das mulheres ao longo de sua vida política."

Várias mulheres consideradas possíveis companheiras de chapa de Biden, entre elas a senadora Kamala Harris e a ex-legisladora da Geórgia Stacey Abrams, manifestaram apoio ao candidato ante as acusações.