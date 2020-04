França registra 289 novos mortos por coronavírus e chega a 24.376 mortes

O novo coronavírus causou 289 novas mortes na França nas últimas 24 horas, aumentando o saldo total para 24.376 desde 1 de março, anunciou nesta quinta-feira (30) o diretor-geral da Saúde, Jérôme Salomon.

Os serviços de terapia intensiva registraram um novo saldo negativo de 188 pacientes a menos em relação ao dia anterior, chegando a 4.019. Em 9 de abril, um pico foi atingido com quase 7.200 pacientes.

Nesta quinta-feira, ainda havia 26.283 pacientes internados pela COVID-19.

Cerca de 50.000 pacientes saíram curados do hospital desde o início da epidemia, afirmou Salomon.

Com o desconfinamento previsto a partir de 11 de maio, o governo apresentou nesta quinta-feira um mapa com a situação da circulação do coronavírus e a capacidade nas unidades de terapia intensiva. No total, 35 departamentos geográficos foram marcados em "vermelho", incluindo a região de Paris e o nordeste do país.