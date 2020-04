Mais de 500 alunos de escola de polícia são infectados por coronavírus no Peru

Pelo menos 510 alunos da escola da Polícia Nacional do Peru foram infectados pelo novo coronavírus e seis militares morreram por causa da doença, anunciaram autoridades nesta quinta-feira.

"Como parte das medidas de prevenção, foram feitos testes rápidos nas Escolas de Oficiais e Suboficiais da Polícia em Ponte Pedra, com o resultado de 510 cadetes e alunos testando positivo, do total de 2.707 que estudam no local", anunciou a Polícia Nacional no Twitter.

Segundo o ministro do Interior, Gastón Rodríguez, os infectados cumprirão o isolamento na escola e não apresentam sintomas. Ele assinalou que 23 policiais morreram e 2,6 mil contraíram o vírus no país.

O Ministério da Defesa anunciou morte de seis militares por Covid-19, bem como 349 infectados no Exército e na Marinha e Aeronáutica desde o surgimento do primeiro caso no Peru, em 6 de março.

Os focos da doença se concentram nos mercados de alimentos, onde há aglomerações, segundo o Ministério da Saúde. O Peru registrava até ontem mais de 33.930 casos de Covid-19 e mais de 940 mortes.