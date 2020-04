Comunicado do Business Wire :AM Best

AAM Bestcontinua com uma perspectiva negativa do segmento de mercado no setor de resseguros do Brasil, citando a vulnerabilidade do país à pandemia de COVID-19 e o stress macroeconômico presente antes do surto.

Um novo Relatório de Segmentos de Mercado da Best, intitulado "Perspectivas do Segmento de Mercado: Resseguro do Brasil", afirma que a pandemia do COVID-19 está se traduzindo em volatilidade recorde do mercado e de câmbio, com impactos imprevisíveis no crescimento, afetando negócios, serviços e, consequentemente, a indústria de seguros e resseguros. Além disso, pacotes de estímulo econômico podem atrasar reformas econômicas projetadas para reduzir a dívida e estimular o crescimento sustentável a longo prazo. Do ponto de vista do underwriting, a AM Best atualmente acredita que as perdas relacionadas ao COVID-19 devem ser gerenciáveis, mas continuará a monitor as condições do mercado.

Outros fatores que contribuem para as perspectivas negativas são crescimento lento e estável; expectativas moderadas devido à incerteza persistente; ambiente de taxa de juros em declínio, levando a uma menor receita de investimento; flutuações cambiais; e evolução das condições do mercado de resseguros.

O potencial do Brasil e sua instabilidade macroeconômica são temas constantes ao discutir o futuro do país. O Brasil parecia estar emergindo da recente turbulência econômica e política, mais forte e mais bem preparado para enfrentar os desafios futuros. Isso pode levar a um mercado de resseguros próspero que apoie o crescimento econômico futuro do Brasil, facilite uma tomada de riscos prudente e que resulte em melhorias para a vida da população.

Apesar da perspectiva negativa, a AM Best acredita que alguns fatores podem estabilizar o mercado de resseguros. A continuação de reformas econômicas significativas poderia facilitar o crescimento a longo prazo e aumentar a confiança no mercado interno e do exterior. O outro fator importante é a lucratividade orientada por underwriting. A capacidade de gerar resultados de underwriting consistentes facilitaria a criação de um segmento de resseguro sustentável e próspero no Brasil.

