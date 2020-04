Ligue 1 declara campeonato encerrado e PSG é campeão da temporada 2019/20

A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) seguiu nesta quinta-feira as decisões do governo de seu país devido à crise de saúde do novo coronavírus e decretou a suspensão definitiva da temporada 2019-20 da Ligue 1, aceitando em seu Conselho de Administração uma "classificação final", em que o PSG é o campeão.

Nessa classificação, o Olympique de Marselha e o Rennes conseguem uma vaga para disputar a próxima Liga dos Campeões, enquanto o grande perdedor entre os maiores clubes do país é o Lyon, que em sétimo lugar ficou fora das competições europeias do próximo ano, algo que não acontecia há mais de vinte anos.

De acordo com a classificação final divulgada pela LFP em uma entrevista coletiva por telefone, Toulouse e Amiens são as equipes rebaixadas para a segunda divisão, enquanto Lorient e Lens chegam à elite da Ligue 2, o que poderia levar a uma onda de ações perante os tribunais esportivos e administrativos.

Com essa decisão, a LFP põe fim às últimas preocupações de alguns e às esperanças de outros, dois dias após as declarações do primeiro-ministro Edouard Philippe, que afirmou que "a temporada 2019-2020 de esportes profissionais não pode ser retomada" , fechando as portas para uma volta da Ligue 1.

"Essa declaração é inequívoca. Tivemos que tomar uma decisão firme e definitiva sobre a temporada atual. Decretamos o final da temporada 2019-2020", confirmou Nathalie Boy de la Tour, presidente do órgão organizador da Ligue 1, antes de Didier Quillot, o CEO, revelar a classificação final.

"Essas decisões são firmes e sólidas. O Conselho de Administração atesta", insistiu Boy de la Tour, enquanto alguns jogadores de futebol franceses falavam da necessidade de votação na Assembleia Geral da LFP, prevista para 20 de maio.