Fed amplia programa de empréstimos para PMEs nos EUA

O Federal Reserve americano anunciou nesta quinta-feira a expansão de seu programa de empréstimos destinado a ajudar pequenas e médias empresas (PMEs) deixadas de fora do pacote anunciado pelo governo, a fim de conceder recursos a um número maior de empresas.

O programa, anunciado pelo Fed, mas que ainda não foi lançado, foi desenvolvido para ajudar pequenas e médias empresas grandes demais para se beneficiar do pacote de ajuda do Departamento do Tesouro para combater os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus.