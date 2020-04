Comunicado do Business Wire :CSC

A CSC anunciou, hoje, sua expansão dos Serviços de Fundos na Irlanda como parte de sua estratégia de longo prazo para proporcionar aos clientes globais acesso ao nosso conjunto de serviços de Administração de Fundos, Mercado de Capitais e Depositário. Após um abrangente processo de solicitação de seis meses com o Banco Central da Irlanda, a CSC foi licenciada para fornecer sua oferta de Serviços de Fundos em um dos principais centros financeiros europeus.

"A Irlanda continua gozando de reputação como um centro europeu e global dominante de administração de fundos", disse Liam McHugh, diretor-gerente de Serviços de Fundos da CSC. "Dada a tendência atual de consolidação e atividade de fusões e aquisições entre os concorrentes, sentimos que estamos bem posicionados no mercado como um parceiro de propriedade privada com mais de 120 anos de história. Nossa estabilidade a longo prazo, bem como nossa abordagem centrada no cliente, é altamente valorizada por nossos clientes."

Esta expansão segue várias contratações estratégicas, uma aquisição recente e outros investimentos, incluindo o recrutamento orgânico e o lançamento de negócios de Serviços de Fundos nos mercados dos EUA e da APAC. McHugh liderará o escritório de Dublin, apoiado por uma equipe de gerenciamento altamente experiente, incluindo David Barry como chefe de Operações, David McCormack como chefe da Agência de Transferências e Lynda Kenny como chefe de Risco e Conformidade, enquanto Paul Whelan se unirá para supervisionar nossa oferta global de depositário.

A CSC conquistou a confiança de clientes no mundo inteiro, trabalhando com 60% dos 100 principais gerentes de ativos alternativos do mundo, fornecendo serviços especializados de terceirização para eles e seus consultores nos EUA, Europa e Ásia.

"Diferentemente de outros fornecedores, um dos nossos maiores pontos fortes é que nossos profissionais nos Estados Unidos, Europa e Ásia-Pacífico trabalham como uma equipe para fornecer soluções totalmente complementares e multijurisdicionais", afirmou John Hebert, vice-presidente sênior da CSC. "Nossas capacidades globais e abordagem baseada em equipe nos permitem trabalhar em parceria com nossos clientes, independentemente do mercado, serviço, tipo de ativo ou localização - por isso estamos posicionados para fazer dos interesses de nossos clientes a nossa principal prioridade."

O escritório irlandês da Simmons & Simmons assessorou a CSC no processo de licenciamento e aprovação junto ao Banco Central da Irlanda.

Para obter mais informações sobre os negócios de serviços de fundos da CSC, acesse cscgfm.com.

Sobre a CSC

A CSC é uma prestadora líder de serviços de administração especializados para gestores de ativos alternativos em uma variedade de estratégias de fundos, participantes do mercado de capitais nos mercados público e privado e empresas que exigem suporte fiduciário e de governança. Somos o parceiro inabalável de 90% da Fortune 500®, quase 10 mil escritórios de advocacia e mais de 3 mil instituições financeiras. Os profissionais de Mercados Financeiros Globais da CSC estão localizados nos principais centros financeiros dos EUA, Europa e Ásia-Pacífico. Somos uma empresa global capaz de realizar transações onde quer que nossos clientes estejam - e conseguimos isso implementando especialistas em todos os negócios que atendemos. Para mais informações sobre os serviços da CSC, acesse cscgfm.com.

