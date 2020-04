Irã supera 6.000 mortes por coronavírus

O Irã superou nesta quinta-feira (30) 71 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus e o país superou a marca de 6.000 vítimas fatais, anunciou o ministério da Saúde.

"O número de mortes provocadas por esta doença superou efetivamente a cifra de 6.000", afirmou Kianush Jahanpur, porta-voz do ministério.

"Levando em consideração que perdemos 71 compatriotas nas últimas 24 horas, um total de 6.028 pacientes da COVID-19 faleceram até o momento", completou o porta-voz.

No exterior, e inclusive dentro do país, muitos analistas consideram que há uma subnotificação do número de vítimas da epidemia na República Islâmica.