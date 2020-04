Espanha tem menor balanço diário de mortes por coronavírus desde 20 de março

A Espanha registrou 268 mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, o menor balanço diário desde 20 de março, o que eleva o total de vítimas fatais no país a 24.543, anunciou o ministério da Saúde.

Quarto país com o maior número de mortes provocadas pela COVID-19, atrás dos Estados Unidos, Itália e Reino Unido, a Espanha registrou nos últimos cinco dias balanços um pouco acima ou abaixo de 300 mortes em 24 horas.

As autoridades afirmam que a epidemia está controlada e que o país deixou para trás o pico de contágios, que aconteceu no início de abril, quando a Espanha chegou a registrar 950 vítimas fatais em apenas um dia.

Os casos confirmados do novo coronavírus alcançaram 213.435, segundo o ministério da Saúde, que ajustou os dados nos últimos dias e passou a incluir os números enviados com atraso pela região da Galícia.

As pessoas que se recuperaram da doença superam 112.000, de acordo com o boletim do ministério da Saúde.

Desde 14 de março, os 47 milhões de espanhóis vivem em um dos confinamentos mais severos da Europa, que começou a ser flexibilizado na semana passada com a permissão de saídas limitadas de menores de 14 anos.

Uma nova etapa acontecerá no próximo fim de semana, com a autorização de passeios ou exercícios individuais ao ar livre.

O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou na terça-feira o plano para um desconfinamento "progressivo" da população, que acontecerá por fases e deve terminar ao final de junho, caso a epidemia evolua de modo favorável.