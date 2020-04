Alemanha proíbe todas as atividades do Hezbollah em seu território

O governo da Alemanha anunciou nesta quinta-feira (30) a proibição de todas as atividades do poderoso movimento xiita libanês Hezbollah em seu território, o que era solicitado sobretudo por Estados Unidos e Israel.

O ministro do Interior, Horst Seehofer, "proibiu as atividades da organização terrorista xiita Hezbollah na Alemanha", afirmou seu porta-voz, Steve Alter, no Twitter.

"Desde o amanhecer foram organizadas várias operações policiais em diversas regiões contra estabelecimentos vinculados ao movimento", completou o porta-voz.

Até o momento estavam proibidas na Alemanha apenas as atividades do braço militar do Hezbollah, considerado um movimento terrorista pelos países da União Europeia.

Mas as atividades do braço político, que organizava com frequência manifestações contra a política israelense, eram toleradas.

Os estabelecimentos mencionados são três mesquitas em Berlim, a mesquita Al Ishrad em Bremen e outra em Munster (oeste), além de um centro para imigrantes libaneses em Dortmund (oeste), informaram a revista Der Spiegel e o jornal Bild.

Criado em 1982, durante a guerra civil libanesa, o movimento Hezbollah lutou contra a ocupação israelense do sul do Líbano.

O movimento é próximo a Irã e Síria.

Na Alemanha, o Hezbollah teria quase mil simpatizantes que, segundo as autoridades do país, arrecadam dinheiro para o grupo e organizam manifestações contra Israel.