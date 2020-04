Paraguai já não tem pacientes na UTI por coronavírus

O Paraguai já não tem pacientes com a covid-19 em unidades de terapia intensiva, anunciou o presidente Mario Abdo Benítez nesta quarta-feira, em entrevista coletiva.

"Podemos dizer que hoje não temos uma só pessoa em terapia intensiva" devido ao novo coronavírus, declarou Abdo ao lançar uma plataforma virtual na qual a população poderá controlar o destino das verbas destinadas ao combate à pandemia.

No total, o Paraguai tem 239 infectados e 9 mortos pela covid-19.

Abdo disse que a redução dos casos é consequência direta da drástica decisão adotada no dia 10 de março de decretar uma quarentena obrigatória e paralisar as atividades não essenciais, três dias após o registro do primeiro caso no país, "antes mesmo das medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde".

"Estamos bem e vamos ficar melhor", afirmou o presidente.

A partir de 4 de maio o Paraguai adotará a chamada "quarentena inteligente", um retorno gradual às atividades de trabalho e lazer com medidas de distanciamento social e higiene.

Mas o governo decidiu manter o fechamento das fronteiras e implementar o ensino a distância até o mês de dezembro.

A quarentena obrigatória, que será mantida até o próximo domingo, só permite sair de casa para ir a mercados, farmácias e bancos.