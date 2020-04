Campeonato suíço de futebol poderá voltar sem público a partir de 8 de junho

As autoridades suíças disseram nesta quarta-feira que planejam autorizar a retomada dos campeonatos esportivos profissionais a partir de 8 de junho, atualmente interrompidos devido à pandemia de coronavírus, embora os eventos tenham que acontecer com os portões fechados.

"Está planejado autorizar ligas profissionais a organizar partidas com portões fechados a partir de 8 de junho de 2020", anunciou o Conselho Federal da Suíça. Isso inclui a liga de futebol do país.

Antes disso, as medidas de combate à COVID-19 foram relaxadas e o retorno ao treinamento esportivo foi autorizado a partir de 11 de maio.

A partir dessa data, os atletas 'amadores' poderão retomar "seus treinamentos em pequenos grupos de cinco pessoas, no máximo, sem contato físico e respeitando as regras de higiene e distância", explicou o Conselho Federal em um comunicado.

Já os atletas profissionais terão "regras mais flexíveis, pois será possível organizar sessões de treinamento para mais de cinco pessoas".

O campeonato suíço de futebol foi interrompido no início de março pela pandemia de coronavírus, assim como o popular campeonato de hóquei no gelo do país.