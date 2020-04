Facebook lucra no primeiro trimestre, mas espera queda de usuários após confinamento

O Facebook registrou um lucro alinhado às expectativas dos analistas no primeiro trimestre, mas alertou nesta quarta-feira que poderá perder usuários após o confinamento.

O lucro divulgado foi de US$ 5 bilhões, o que representou um aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.

O gigante das mídias sociais faturou US$ 17,7 bilhões no primeiro trimestre, apesar da queda na receita de publicidade no final de março devido à crise do coronavírus.

As ações do Facebook subiram 10% nas negociações pós-fechamento em Wall Street.

Cerca de 3 bilhões de pessoas usaram pelo menos uma vez por mês uma das plataformas do grupo (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger), mas a empresa espera menos volume de usuários quando as medidas de distanciamento social forem relaxadas, de acordo com o relatório de resultados.