Comunicado do Business Wire :Sintavia

A Sintavia, LLC, importante fabricante de aditivos para o setor aeroespacial e de defesa, anunciou hoje que obteve a aprovação do Programa Nacional de Acreditação de Prestadores de Serviços Aeroespaciais e de Defesa (National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program, Nadcap) dos Estados Unidos para tratamento térmico em suas unidades de Hollywood e Davie, ambas no estado norte-americano da Flórida. A Sintavia é a única empresa do mundo com aprovações Nadcap para fabricação a laser de aditivos, fabricação de aditivos por feixes de elétron e tratamento térmico nas próprias instalações.

"Desde sua fundação, a Sintavia sempre se definiu como a líder de qualidade para a fabricação de aditivos direcionados ao setor aeroespacial e de defesa", declarou Brian Neff, CEO da Sintavia. "A aprovação Nadcap para nossos recursos internos de tratamento térmico representa não somente uma continuidade desse foco, mas também permitirá à Sintavia fornecer peças de produção com mais qualidade e rapidez a seus clientes. Além disso, nós nos orgulhamos de ser a primeira fabricante de todo o mundo a obter essas acreditações de qualidade."

A acreditação Nadcap para tratamento térmico inclui ligas de níquel e alumínio, e a aprovação inicial vigora até 31 de julho de 2021. Além das aprovações Nadcap para tratamento térmico e fabricação de aditivos, a empresa também conta com aprovações Nadcap para testes não destrutivos e processamento químico por meio da QC Laboratories, Inc, sua subsidiária de propriedade integral. Nos próximos meses, a empresa planeja buscar a aprovação Nadcap para seu laboratório de testes metalúrgicos e mecânicos, localizado em Davie, Flórida, e que já conta com certificação ISO 17025.

A Sintavia é a líder mundial em fabricação de aditivos metálicos direcionados ao setor aeroespacial e de defesa. Com impressoras de alta velocidade coposicionadas com equipamentos de pós-processamento de precisão, um complemento integral de equipamentos para testes mecânicos e um laboratório completo de produtos metalúrgicos e em pó, a Sintavia é capaz de otimizar parâmetros, fabricar em série e auditar peças de qualidade para seus clientes do setor aeroespacial e de defesa. A Sintavia mantém compromisso com os mais elevados padrões da indústria e possui diversas acreditações Nadcap, além das certificações AS9100 Rev. D e ISO 17025.

