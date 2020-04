AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 7 DE MAIO DE 2020

QUINTA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 1 de Maio)

MUNDO - Ramadã - (até 23 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 11 de Maio)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desempleo - PNAD Mês Ref: 03/2020 - 10H00

NOVA YORK (Estados Unidos) - Twitter informa resultados - 10H00

BRASÍLIA (Brasil) - Superavit Fiscal ( Estatisticas da Politica Fiscal ) Ref: Mês Março - 11H30

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Laboratório Gilead Sciences divulga resultados - 18H00

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Apple divulga resultados - 19H00

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Amazon informa resultados - 19H30

MIAMI (Estados Unidos) - Fique em casa, na Flórida, para combater o coronavírus - (até 3 de Maio)

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Conferência de imprensa do ministro da Saúde sobre a pandemia de COVID-19 -

(+) ITU (Brasil) - Artista de rua Kobra pinta mural promovendo unidade em meio a pandemia - (até 30)

VANCOUVER (Canadá) - Audiência de julgamento de extradição de diretora da Huawei Meng Wanzhou - (até 30)

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Entrevista com o Dr. Marcos Espinal, Diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis e Análise de Saúde da Organização Pan-Americana da Saúde -

Europa

ITÁLIA - Lockdown para combater coronavírus - (até 3 de Maio)

(*) ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 10 de Maio)

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Conferência de imprensa do BCE sobre política monetária na zona do euro - 10H30

FRANÇA - Bloqueio rigoroso em vigor em toda a França para combater o coronavírus - (até 11 de Maio)

BERLIM (Alemanha) - Merkel mantém conversas com as principais empresas estatais sobre o alívio das restrições - 10H00

REPÚBLICA TCHECA - Estado de emergência para combater vírus -

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 4 de Maio)

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00

(*) RÚSSIA - Semana de folga para trabalhadores em tentativa de diminuir a disseminação de vírus - (até 10 de Maio)

(+) BERLIM (Alemanha) - Briefing semanal do Instituto Robert Koch sobre coronavírus - 06H00

MILÃO (Itália) - Dados do desemprego de março - 06H00

MOSCOU (Rússia) - Rússia fecha fronteiras para todos os cidadãos estrangeiros - (até 1 de Maio)

(+) Bruxelles (Bélgica) - Dados do PIB do primeiro trimestre da zona do euro - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Desemprego na Eurozona em março - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Inflação na Eurozona em abril - 07H00

(+) KIEV (Ucrânia) - Ministros das Relações Exteriores da Ucrânia, Rússia, Alemanha e França discutem guerra na Ucrânia -

BERLIM (Alemanha) - 75º aniversário do suicidio de Hitler -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria -

CAIRO (Egito) - Liga árabe se reúne sobre os planos de Israel de anexar Cisjordânia -

Ásia-Pacífico

(+) PEQUIM (China) - Cidade Proibida reabre após o desconfinamento do vírus -

TÓQUIO (Japão) - Japan Airlines divulga resultados - 04H00

(+) CIDADE DE HO CHI MINH (Vietnã) - 45º aniversário da queda de Saigon -

SEXTA-FEIRA, 1 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia do Trabalhador -

América

(+) COLÔMBIA - Último grupo rebelde ativo da Colômbia retoma hostilidades -

LA PAZ (Bolívia) - Vizinhos se organizam para levar comida para idosos durante a quarentena na cidade de La Paz - 12H00

Europa

FRANÇA - Dia internacional dos trabalhadores: sindicatos e organizações de jovens pedem mobilizações sem procissões -

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa da capela de sua residência em transmissão ao vivo - 03H00

Ásia-Pacífico

(+) HONG KONG (China) - Protestos pró-democracia do primeiro de maio planejados apesar dos temores de vírus - 02H00

(+) TAIPÉ (Taiwan) - Uma companhia de teatro de Taiwan realiza show de estreia em salão vazio - 06H00

SÁBADO, 2 DE MAIO DE 2020

Europa

GRÉCIA - 10 anos desde que medidas de austeridade foram introduzidas na tentativa de reduzir o déficit -

DOMINGO, 3 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Dia Mundial da Liberdade de Imprensa -

Europa

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco transmite a oração de Angelus no site do Vaticano - 09H00

SEGUNDA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 2020

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Democratas dos EUA exigem explicação sobre cortes de Trump na Organização Mundial da Saúde - 19H00

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Congresso dos EUA retoma sessões -

NOVA YORK (Estados Unidos) - Audiência de sentença do empresário brasileiro Fabio Tordin sobre papel no escândalo de corrupção da FIFA - 12H00

BRASÍLIA (Brasil) - Balanza Comercial Brasil Ref: Mês Abril - 15H30

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - UE organiza conferência de doadores para vacinas -

(*) ITÁLIA - Início do desconfinamento -

ROMA (Itália) - Agência de Proteção Civil realiza balanço diário sobre o coronavírus na Itália - 14H00

TERÇA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 2020

América

RIO DE JANEIRO (Brasil) - Producción Industrial Mês Ref: 03/2020 - 10H00

WASHINGTON (Estados Unidos) - Balanço comercial dos EUA - 10H30

(+) SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - Disney anuncia resultados - 18H30

QUARTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2020

América

BRASÍLIA (Brasil) - Copom (decisão Tasa SELIC) - 19H00

(+) Hubei (China) - Escolas de ensino médio reabrem em Hubei -