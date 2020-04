Trump: temos 1 milhão de casos de coronavírus porque testamos mais que outros

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos lideram o ranking de países com mais casos de coronavírus, com mais de 1 milhão de registros confirmados, por conta da quantidade de exames realizados. "Se os outros fizessem tantos testes quanto nós, os números seriam diferentes", disse, durante entrevista coletiva na Casa Branca.



Trump também voltou a criticar a Organização Mundial da Saúde (OMS) por ter "parabenizado" a China no combate à doença. "A China tem menos casos que os EUA. Alguém acredita mesmo nisso?", questionou.



O republicano comentou ainda o avanço nas pesquisas clínicas para atestar a eficácia do antiviral remdesivir, da Gilead Sciences, no tratamento da covid-19. "É um começo", definiu, caracterizando os resultados recentes como "positivos".