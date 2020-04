Comunicado do Business Wire :AlertEnterprise

Em todo o mundo, as organizações estão se preparando para retornar às atividades em um novo normal em que a COVID-19 é uma ameaça constante. A AlertEnterprise anunciou hoje o lançamento dos módulos de software Governança de Acesso de Força de Trabalho e Espaço de Trabalho com Saúde e Segurança, e Inteligência para Espaço de Trabalho com Saúde e Segurança para ajudar organizações a automatizarem e aplicarem proativamente políticas de retorno dos trabalhadores, distanciamento social no espaço de trabalho, resposta a infecções e manutenção da continuidade dos negócios.

O novo módulo Governança de Acesso de Força de Trabalho e Espaço de Trabalho com Saúde e Segurança ajuda organizações a levarem seus funcionários e visitantes de volta às instalações de modo tranquilo, controlado e seguro ao automatizar e aplicar políticas e procedimentos relativos à COVID-19. O módulo Inteligência para Espaço de Trabalho com Saúde e Segurança fornece informações e análises para monitorar funcionários expostos ou possivelmente expostos à doença de modo a proporcionar um ambiente de trabalho seguro. Para saber mais sobre as soluções da AlertEnterprise para a COVID-19, acesse https://alertenterprise.com/covid-19/.

"Este é o novo normal, em que as empresas precisam fundamentalmente reavaliar como gerenciar o acesso ao espaço de trabalho, a saúde e o bem-estar contínuos de seus trabalhadores e clientes em um mundo que convive com a COVID-19", explicou Jasvir Gill, fundador e CEO da AlertEnterprise. "Temos o compromisso de ajudar as organizações a atenderem os mais elevados níveis de saúde e padrões de segurança. À medida que as empresas reabrem suas instalações, estamos colocando a tecnologia em funcionamento para que elas defendam seus trabalhadores adotando as melhores práticas de prevenção, detecção e mitigação de COVID-19 no ambiente de trabalho."

Mantida pela plataforma de convergência de segurança da AlertEnterprise, os dois módulos de software se integram às áreas de RH, TI e segurança física para proporcionar percepções acionáveis de governança de acesso baseado em funções que ajudam a proteger os trabalhadores em suas atividades.

Sobre a AlertEnterprise

Na AlertEnterprise, a identidade digital e a confiança estão no centro de tudo que fazemos. Nossa missão é unir pessoas, processos, dados e tecnologias de uma forma única para ajudar organizações a protegerem o que mais importa. Chamamos isso de convergência digital. E desenvolvemos soluções de convergência de segurança transformadoras que proporcionam governança de identidade, gerenciamento de acesso, inteligência de segurança e validação de conformidade em ambientes empresais de TI, RH, cibersegurança e segurança física. Para saber mais sobre a AlertEnterprise, acesse https://alertenterprise.com.

